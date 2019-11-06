Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "NOAS", Hamburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Für das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es heute zurück nach Eppendorf ins "NOAS". In dem modernen Gourmetrestaurant an der Alster will Gastgeber Stephan Kolba der Woche die Krone aufsetzen und die Tester mit exquisiten Fisch- und Fleischspezialitäten von seiner Karte für sich gewinnen. Doch können der selbstbewusste Gastronom und sein Team den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro einfahren? Rechte: kabel eins
