Mein Lokal, Dein Lokal

"Hofwirtschaft Ellgass", Argenbühl

Kabel EinsFolge vom 28.05.2017
Folge vom 28.05.2017: "Hofwirtschaft Ellgass", Argenbühl

45 Min.
Ab 6

Der zweite Tag der Bodensee Spezial Woche steht im Zeichen von Familie und Nachhaltigkeit. Gastgeber Josef "Sepp" Ellgass (49) lädt seine Mitstreiter in seine "Hofwirtschaft Ellgass" ein. Angeboten wird Fleisch aus der eigenen Zucht. Wie und ob die vier Mitstreiter das besondere Konzept zu schätzen wissen und ob Sepp sie überzeugen kann, sehen Sie in der zweiten Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal".

