"Schloss Montfort", LangenargenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Schloss Montfort", Langenargen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Mittwoch geht es in das Wahrzeichen des Erholungsortes Langenargen. In dem denkmalgeschützten "Schloss Montfort" begrüßt Schlossherr Michael Gürgen (50) seine Mitstreiter und möchte mit gehobener Küche seine Gäste verwöhnen. Ob Michael mit seinem Team überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins