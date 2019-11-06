Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Hofgut Kargegg", Allensbach

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Hofgut Kargegg", Allensbach

"Hofgut Kargegg", AllensbachJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Hofgut Kargegg", Allensbach

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute mit Bodenseeblick im urigen Ambiente bei Johannes Buhles (35) statt. Er und seine Crew vom "Hofgut Kargegg" geben alles, um den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro einzufahren. Doch wer wird am Ende das Rennen machen? Kann der liebenswerte und sympathische Gastronom die hohen Erwartungen erfüllen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen