Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Saxler's Restaurant", Zeltingen-Rachtig

44 Min. Ab 6

An Tag drei greift Hermann Saxler (59) mit seinem Gourmetrestaurant ins Geschehen ein. In dem familiengeführten Weinhotel im beschaulichen Zeltingen-Rachtig bieten der gelernte Koch und sein Team einen Mix aus gehobener und rustikaler regionaler Küche an. Ob "Saxler's Restaurant" mit dieser Mischung überzeugen wird? Rechte: kabel eins

