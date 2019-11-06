Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Schlemmerschlösschen", Traben-Trarbach

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Schlemmerschlösschen", Traben-Trarbach

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Schlemmerschlösschen", Traben-Trarbach

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Tag vier bei der Mosel-Spezial-Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal": Die junge Geschäftsführerin Carolin Brand (30) bittet die Mitstreiter im "Schlemmerschlösschen" in Traben-Trarbach zu Tisch. Mit moderner deutscher Küche und einem stylischen Ambiente versucht sie zu punkten. Kann ihr Konzept überzeugen? Rechte: kabel eins

