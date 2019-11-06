Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Idyll am Wolgastsee", Usedom

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Idyll am Wolgastsee", Usedom

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Idyll am Wolgastsee", Usedom

45 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Am ersten Tag der Woche auf Usedom lädt der sympathische Gastgeber Michél Klein (37) in sein schickes, gemütliches Restaurant am Wolgastsee in Korswandt ein. Der Geschäftsführer und Koch des Hauses liebt und lebt frische und moderne Hausmannskost-Kreationen. Kommen seine Gerichte bei seinen Mitstreitern an? Und wie passt die Gastronomen-Gruppe zueinander? Rechte: kabel eins

