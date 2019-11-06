Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Pier 14", Usedom
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der zweite Tag der Woche auf Usedom steht im Zeichen der exklusiven Mode, Bio-Gerichte und regionaler Produkte. Andi Kühn (33) lädt seine Mitstreiter in seinen Konzept-Store "Pier 14" in Zinnowitz ein. Es gibt Burger, Suppen und Filets serviert, dazwischen einige Styling-Tipps. Ob die vier Gastronomen das besondere Erlebnis zu schätzen wissen? Und kann Andi sie auch kulinarisch überzeugen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
