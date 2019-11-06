"Sommercafé Rankwitz", UsedomJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Sommercafé Rankwitz", Usedom
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kurz vor dem Finale bleibt es am Donnerstag auf Usedom idyllisch und maritim. Direkt im Hafen Rankwitz begrüßt die taffe Geschäftsführerin Eylem Kampf (38) ihre Gäste in ihrem romantischen und sonnendurchfluteten Sommercafé und Restaurant. Es gibt für jeden Geschmack die richtige und fein angerichtete Speise. Wird es den Teilnehmern von "Mein Lokal Dein Lokal" in Rankwitz auch schmecken? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins