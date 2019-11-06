Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Henry's", Sylt
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am ersten Tag der Sylt-Woche lädt Gastgeber Dieter Gärtner (55) seine Mitbewerber ins "Henry's" ein. Mit "austro-asiatischer" Küche und viel Champagner versucht der gebürtige Österreicher ordentlich Eindruck zu hinterlassen bei seinen Kollegen. Geht Dieters Konzept auf? Und wie passt die Gastronomen-Gruppe zueinander? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins