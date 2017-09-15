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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Alte Freunde

DMAXFolge vom 15.09.2017
Alte Freunde

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 15.09.2017: Alte Freunde

45 Min.Folge vom 15.09.2017Ab 12

Jedes Jahr im Frühling verschwinden im Süden der USA alteingesessene Schnapsbrenner in die Wälder, um aus Getreide, Wasser und Zucker hochprozentigen Alkohol zu destillieren. Vor dem Gesetz sind diese Männer und Frauen Kriminelle - in den Appalachen nennt man sie schlicht „Moonshiners“. Mark und „Digger“ gehören auch zu dieser eingeschworenen Gemeinschaft. Das Duo sucht zum Auftakt der neuen Staffel in Tennessee nach einem geeigneten Versteck für seine selbst gebauten Apparaturen. Urgestein Tim bekommt derweil in Virginia unverhofften Besuch von einem alten Kumpel.

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