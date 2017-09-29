Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 29.09.2017: Trick Siebzehn
44 Min.Folge vom 29.09.2017Ab 12
David und Patti setzen in Louisiana auf Obstbrand. Als Basis nutzt das Duo beim Schnapsbrennen in den Sümpfen des US-Bundesstaates eine süße Maische aus Mayhaw-Früchten. Schmeckt der hochprozentige Alkohol am Ende so aromatisch wie erhofft? Voller Zuversicht fiebern Vater und Tochter in ihrem Versteck dem ersten Durchlauf der Saison entgegen. Tim holt derweil in Virginia zwei Tüftler mit ins Boot, um seine Probleme zu lösen. Dem Whiskeyhersteller läuft die Zeit davon. Deshalb sollen ihm die Jungs dabei helfen, den Reifeprozess zu beschleunigen.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.