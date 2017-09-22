Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 22.09.2017: Der Altmeister
44 Min.Folge vom 22.09.2017Ab 12
Mark und „Digger“ bereiten in den Great Smokey Mountains die Maische für den zweiten Brenndurchlauf vor. Um neugierige Besucher fernzuhalten, haben die Südstaatler ihre Destille an einer Stelle aufgebaut, an der es angeblich spukt. Und ein „Moonshine“-Veteran gibt den Outlaws bei der Arbeit im Wald nützliche Tipps. J.B. Rader ist schon ewig im Geschäft und war die rechte Hand von „Popcorn“ Sutton - dem berühmtesten Schnapsbrenner in den Appalachen. Außerdem hat der Altmeister ein Händchen für besondere Aromen.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.