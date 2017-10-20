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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Zahltag

DMAXFolge vom 20.10.2017
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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 20.10.2017: Zahltag

45 Min.Folge vom 20.10.2017Ab 12

In South Carolina schleichen zwei Männer in Latzhosen über einen abgelegenen Schrottplatz. Josh und sein Partner „Big Chuck“ suchen auf dem verlassenen Gelände nach einem gut getarnten Versteck für ihren selbstgebrannten Schnaps. Und ein tonnenschwerer Eisenbahnwaggon eignet sich perfekt als Zwischenlager, denn darin würde niemand nach hochprozentigem Alkohol suchen. Mark und „Digger“ machen unterdessen einen Abstecher in die Großstadt. Dort winkt den Outlaws der größte Zahltag ihrer „Moonshiner“-Karriere.

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