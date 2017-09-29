Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 29.09.2017: Perfekte Tarnung
45 Min.Folge vom 29.09.2017Ab 12
Wer beim Schnapsbrennen erwischt wird, dem drohen hohe Geldbußen. Deshalb hat ein „Moonshiner“ in Texas seinen mit Kohle angetriebenen Traktor Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer fahrbaren Destille umgebaut. Der Dampf, der sich im Heizkessel des Vehikels bildete, strömte in eine Brenn-Apparatur, die im Anhänger versteckt war. So kam dem Südstaatler bei seinen illegalen Machenschaften niemand auf die Schliche. Und Chico und Sandra haben sich für ihre Gerätschaften in den Hügeln von Kentucky ebenfalls eine clevere Tarnung ausgedacht.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.