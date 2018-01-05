Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 05.01.2018: Schnaps & Pferdestärken
45 Min.Folge vom 05.01.2018Ab 12
Die nächste „Moonshine“-Saison beginnt erst in einigen Monaten, deshalb verbringen Mark und „Digger“ die freie Zeit in der Garage. Die Outlaws stecken ihre Köpfe unter die Motorhaube eines 1950er Packard Super 8, denn Autos haben im Leben der Schwarzbrenner schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Doppelvergaser, vergrößerte Kolben und aufgebohrte Zylinder: Mit welchen Tricks kitzeln die alteingesessenen Südstaatler aus ihren Vehikeln mehr Leistung raus und wie sieht das perfekte Schmuggelfahrzeug aus? In diesem Special der Serie dreht sich alles um Schnaps und Pferdestärken.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.