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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Moonshiner-Highlights

DMAXFolge vom 08.12.2017
Moonshiner-Highlights

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 08.12.2017: Moonshiner-Highlights

45 Min.Folge vom 08.12.2017Ab 12

Hinterwäldler in Latzhosen? Tim, Josh, Mark und “Tickle” ist es ziemlich egal, was Fremde über sie denken. Denn die Männer pflegen die alten Traditionen voller Stolz. Und dazu gehört auch das „Moonshining“ - gesetzliche Vorschriften hin oder her. Das Schnapsbrenner-Wissen wird in den Appalachen von einer Generation an die nächste weitergegeben. Und wenn es nach den alteingesessenen Südstaatlern geht, dann bleibt das auch so. Und in diesem Special berichten die Outlaws, was beim Bau einer Destille in den Wäldern Virginias alles schiefgehen kann.

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