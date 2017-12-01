Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 01.12.2017: Letzte Runde
44 Min.Folge vom 01.12.2017Ab 12
Mark und seinem Kumpel „Digger“ fehlen noch 25 Gallonen, um das Saisonziel zu erreichen. Deshalb werfen die Männer kurz vor dem Winterbeginn in Tennessee ein letztes Mal ihre Destille an. Die Zusammenarbeit mit der „Moonshiner“-Legende J.B. Rader hat sich für die Outlaws ausgezahlt - der aromatisierte Schnaps des Trios kam bei der Kundschaft sehr gut an. Wird der letzte Durchlauf auch ein großer Erfolg? In North Carolina stehen die Zeichen derweil auf Abschied. Dort wollen drei alte Freunde in Zukunft getrennte Wege gehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.