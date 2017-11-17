Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 17.11.2017: Schleichwege
44 Min.Folge vom 17.11.2017Ab 12
85 Gallonen „Moonshine“ bringen auf dem Schwarzmarkt eine hübsche Summe Geld ein. Aber illegal Schnaps zu brennen ist eine Sache, den hochprozentigen Alkohol beim Kunden abzuliefern, ohne von der Polizei geschnappt zu werden, eine andere. Deshalb hat Mike in den Appalachen einen cleveren Plan ausgeheckt: Der Südstaatler will die heiße Ware gemeinsam mit seinen Kumpels auf dem Wasserweg zum Abnehmer transportieren. Denn dort können die Outlaws den „Moonshine“ zur Not auf dem Grund versenken, falls die Gesetzeshüter auftauchen.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.