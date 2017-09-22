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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Zurück im Geschäft

DMAXFolge vom 22.09.2017
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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 22.09.2017: Zurück im Geschäft

45 Min.Folge vom 22.09.2017Ab 12

Die gesamte „Moonshine“-Produktion ist in Flammen aufgegangen, aber waschechte Südstaatler lassen sich auch von schweren Rückschlägen nicht unterkriegen. Um sich ein paar steuerfreie Extra-Dollars zu verdienen, startet Josh deshalb mit seinem neuen Partner „Big Chuck“ in South Carolina einen 24-stündigen Destillier-Marathon. Und Tim sucht in Irland händeringend nach neuen Geschäftsideen. Denn daheim in Virginia sitzen dem Whiskeyhersteller die Banken im Nacken - in 90 Tagen muss Tim dort einen fälligen Kredit zurückzahlen.

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