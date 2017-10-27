Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 27.10.2017: Volles Risiko
44 Min.Folge vom 27.10.2017Ab 12
Der Sommer in den Appalachen neigt sich dem Ende entgegen. Um das angestrebte Saisonziel von 900 Gallonen zu erreichen, legen Mark und „Digger“ deshalb in ihrem Versteck einen Zahn zu. Ob das Equipment des Duos dem hohen Arbeitstempo gewachsen ist, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Denn Schnapsbrennen mit selbst gebauten Apparaturen ist nicht ungefährlich. Stattdessen hat sich dabei schon so mancher „Moonshiner“ samt seiner Destille in die Luft gejagt. Deshalb ist in den Wäldern von Tennessee volle Konzentration gefragt.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.