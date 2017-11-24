Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 24.11.2017: Die harte Tour
45 Min.Folge vom 24.11.2017Ab 12
In der alten Mühle, in der Josh und sein Partner „Big Chuck“ sich mit ihren Gerätschaften eingerichtet haben, können die Männer - im Gegensatz zu anderen „Moonshinern“ - den ganzen Winter über hochprozentigen Alkohol brennen. Denn dort ist ihre selbst gebaute Destille vor Witterungseinflüssen geschützt. Aber dann bekommen die Outlaws plötzlich unverhofften Besuch vom Sohn des Landbesitzers. Und der macht dem Duo mit einer Schrottflinte im Anschlag unmissverständlich klar, dass ihm auch ein Teil vom Kuchen zusteht.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.