Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 15.12.2017: Weihnachts-Special 4
42 Min.Folge vom 15.12.2017Ab 12
Wenn Mark und „Digger“ in Tennessee ihren Brandy mit Cranberrys, Orangen und Kokoszucker ansetzen, kann das nur eines bedeuten: Es weihnachtet in den Südstaaten. Doch plötzlich meldet sich ein Kunde, der den Outlaws hochprozentigen Alkohol abkaufen will, der eigentlich für eine Christmas-Party gedacht war. Bill und sein Kumpel Steve packen derweil in North Carolina die Fidel aus und singen festliche Lieder. Dabei klopfen die Männer auch an die Tür eines alteingesessenen „Moonshiners“, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.