Staffel 14Folge 24vom 10.09.2024
Die Seele der PuppeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 24: Die Seele der Puppe
23 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Während des Kampfes der fünften Division gegen Chiyo und Kimimaro taucht die Sasori-Puppe auf dem Schlachtfeld auf. Als Chiyo die Puppe sieht, erinnert sie sich zurück und gibt sich selbst die Schuld daran, dass Sasori wurde, wie er war.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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