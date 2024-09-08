Staffel 14Folge 12vom 08.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 12: Ins Mondlicht verschwinden
23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Die Medizin-Ninjas müssen die Leichen der Elite-Shinobi versiegeln, um ihre DNA zu schützen. Kabuto stiehlt deshalb die Liste mit den Namen der Versiegelten, doch die Shinobi wollen seine Boten aufhalten. Nur Yuugai weigert sich.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe: 12
12
