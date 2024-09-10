Staffel 14Folge 23vom 10.09.2024
Das Loch in der Seele: Der andere JinchurikiJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 23: Das Loch in der Seele: Der andere Jinchuriki
24 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Während Killer B versucht, Naruto wieder einzuholen, wird er von Fukai angegriffen. Kabuto hat den vorherigen Jinchuuriki des Achtschwänzigen wiederbelebt und gemeinsam erinnern Killer B und Fukai sich an ihre Vergangenheit als Freunde.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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