Staffel 14Folge 18vom 09.09.2024
Regen, Schnee und vereinzelt BlitzeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 18: Regen, Schnee und vereinzelt Blitze
23 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Während des Kampfes gegen die Zetsus kommt es plötzlich überall zu ungewöhnlichen Wetter-Phänomenen. Am Schlachtfeld regnet es in Strömen, Sakura hat ein plötzliches Schneegestöber um sich herum und bei Kiba blitzt es wie verrückt.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media