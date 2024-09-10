Staffel 14Folge 25vom 10.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 25: Lauf, Omoi!
23 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Die Nachricht, dass Omoi seinen Posten verlassen hat, sorgt zunächst für Wut im Hauptquartier. Dann aber stellt sich heraus, dass er das getan hat, um eine Gruppe Kinder gegen Zetsus zu verteidigen, so dass man ihm Unterstützung schickt.
