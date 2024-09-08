Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 14Folge 9vom 08.09.2024
Das Höllentransfer-Jutsu

Das Höllentransfer-JutsuJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 9: Das Höllentransfer-Jutsu

23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Ino und Shino übertragen Chakra auf Shikamaru, Neji, Choji und Kiba, um sie am Leben zu erhalten. Nach dem Teleport der Seelen scheinen die Sound Four eindeutig im Vorteil zu sein, denn sie können ohne ihre Körper nicht sterben.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 14 Staffeln und Folgen