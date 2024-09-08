Staffel 14Folge 9vom 08.09.2024
Das Höllentransfer-JutsuJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 9: Das Höllentransfer-Jutsu
23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Ino und Shino übertragen Chakra auf Shikamaru, Neji, Choji und Kiba, um sie am Leben zu erhalten. Nach dem Teleport der Seelen scheinen die Sound Four eindeutig im Vorteil zu sein, denn sie können ohne ihre Körper nicht sterben.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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