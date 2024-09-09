Staffel 14Folge 15vom 09.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 15: Fall der Burg
23 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Die Rettungsmission mit Team Zehn ist geglückt und Naruto sorgt für die nötige Täuschung. Tatewaki hört in der Gegenwart, dass es Chiyo und Shuu gut geht und ist erleichtert. Er hört auf zu kämpfen und kann nun endlich Frieden finden.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
