Staffel 14Folge 20vom 09.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 20: Abschiedsschnee
23 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Als einer der Yotas anfängt, zu pfeifen, erkennt Naruto diesen als den echten Yota. Mit dem Wissen, gegen Zetsus zu kämpfen, halten sich die anderen Shinobi nun nicht mehr zurück und greifen an. Der echte Yota erzählt Naruto von seinem Leben.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media