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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 14Folge 11vom 08.09.2024
Augen des Herzens

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Naruto: Shippuden

Folge 11: Augen des Herzens

23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Hinata will Neji beschützen, damit er sich in Ruhe erholen und für den nächsten Kampf stärken kann. Dabei erinnert sie sich an frühere Zeiten, ihre Vergangenheit mit Neji und was er einmal für sie zu tun bereit gewesen wäre.

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