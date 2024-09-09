Staffel 14Folge 14vom 09.09.2024
Die Rang A-Mission: Wettkampf im SchlossJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 14: Die Rang A-Mission: Wettkampf im Schloss
23 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Als Naruto gegen einen wiederbelebten Samurai kämpft, stellen die beiden fest, dass sie sich kennen. Naruto erinnert sich an die Jahre zurückliegende Mission, bei der er mit dem Team Zehn eine Geisel aus den Händen des Samurai befreien sollte.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media