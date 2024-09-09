Staffel 14Folge 21vom 09.09.2024
Die Edo Tensei AllianzJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 21: Die Edo Tensei Allianz
23 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Kabuto beschwört Torune Aburame aufs Schlachtfeld, der seinerseits viele seiner Art beschwört. All die Edo-Tensei-Shinobi sind allerdings auf Genin-Niveau und wollen meistens lieber mit ihren Freunden und Verwandten sprechen, statt zu kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media