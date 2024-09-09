Staffel 14Folge 19vom 09.09.2024
Trauriger Regen bei heiterem HimmelJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Trauriger Regen bei heiterem Himmel
23 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Yota, der Junge, der das Wetter kontrollieren kann, greift Ino, Shikamaru und Choji an. Da wird klar, dass es mehrere Yotas gibt. Die Shinobi versuchen nun, Yota zu versiegeln, damit er keinen größeren Schaden mehr anrichten kann.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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