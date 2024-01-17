Staffel 3Folge 18vom 17.01.2024
Feind verloren, Freund gewonnenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 18: Feind verloren, Freund gewonnen
23 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12
Naruto und Sora kämpfen gegeneinander. Sai unterstützt Asuma im Kampf gegen Furido.
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Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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