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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 8Folge 10vom 24.11.2023
Ein kleiner Held mit großem Mut

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Naruto: Shippuden

Folge 10: Ein kleiner Held mit großem Mut

19 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Konohamaru und seine Freunde wollen Konoha helfen. Er versucht zu fliehen, um Hilfe von außerhalb zu holen, wird aber erwischt. Ebisu stellt sich dem Verfolger Shurado, wird aber besiegt. Konohamaru, der fliehen sollte, stellt sich Shurado entgegen.

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