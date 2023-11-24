Staffel 8Folge 11vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 11: Naruto, wo bleibst du?
20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Pain konnte bisher nicht in Erfahrung bringen, wo sich Naruto aufhält und bedroht weiterhin Konoha. Dann gelingt es ihm, Shizune in seine Gewalt zu bringen und versucht Tsunade zu erpressen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media