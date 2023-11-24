Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 11vom 24.11.2023
Naruto, wo bleibst du?

Folge 11: Naruto, wo bleibst du?

20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Pain konnte bisher nicht in Erfahrung bringen, wo sich Naruto aufhält und bedroht weiterhin Konoha. Dann gelingt es ihm, Shizune in seine Gewalt zu bringen und versucht Tsunade zu erpressen.

