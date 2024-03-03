Staffel 4Folge 16vom 03.03.2024
Naruto
Folge 16: Entscheidung für die Freundschaft
22 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12
Als Raiga sich seiner Überlegenheit sicher ist, taucht plötzlich Naruto auf und fordert ihn zum Kampf heraus. Nach dem Sieg über Raiga kehrt Naruto mit seinem Team zurück nach Konoha. Derweil lässt sich Ranmaru von Karashi über das Curry belehren.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
