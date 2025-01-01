Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Testperson 17

"CBS Serien"Staffel 13Folge 1
Testperson 17

Testperson 17Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 1: Testperson 17

41 Min.Ab 12

Im Internet taucht ein Video auf, das zeigt, wie Joelle Taylor eine alte Bekannte des NCIS-Teams entführt. Die CIA-Agentin will damit eine Spur zur Spionin Katya Miranova finden. Die Bundesagenten machen sich sofort auf die Suche nach der Verschleppten, werden dabei allerdings schon bald von russischen Agenten angegriffen. Währenddessen stößt Callen auf einige mysteriöse Akten, die ihn an Hettys Ehrlichkeit zweifeln lassen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen