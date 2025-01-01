Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Die Miliz

Staffel 13Folge 8
Die Miliz

Navy CIS: L.A.

Folge 8: Die Miliz

41 Min.Ab 12

Während eines Undercover-Einsatzes an der mexikanischen Grenze werden Kensi und einige Flüchtlinge von unbekannten Angreifern attackiert. Als der Rest des Teams davon erfährt, setzen die Agenten alle Hebel in Bewegung, um ihre Freundin zu finden. Sie stoßen dabei auf eine militante Gruppe von Grenzschützern, die etwas mit der Tat zu tun haben könnten. Die Zeit drängt, denn Kensi schwebt in immer größerer Gefahr.

