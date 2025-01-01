Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grüße an den Teufel

"CBS Serien"Staffel 13Folge 19
Folge 19: Grüße an den Teufel

41 Min.Ab 16

Das Team unterstützt eine alte Freundin von der DEA bei einer wichtigen Ermittlung. Ein Whistleblower soll in einem bedeutenden Fall vor Gericht gegen amerikanische Waffenfabrikanten aussagen. Diese vermarkten ihre Ware gezielt an mexikanische Jugendliche und helfen den Drogenkartellen dabei, die Gewehre über die Grenze zu schmuggeln. Der Zeuge wird nun von den Kartellen verfolgt, und der NCIS muss ihn dringend finden, bevor die Verbrecher es tun.

"CBS Serien"
