Navy CIS: L.A.
Folge 19: Grüße an den Teufel
41 Min.Ab 16
Das Team unterstützt eine alte Freundin von der DEA bei einer wichtigen Ermittlung. Ein Whistleblower soll in einem bedeutenden Fall vor Gericht gegen amerikanische Waffenfabrikanten aussagen. Diese vermarkten ihre Ware gezielt an mexikanische Jugendliche und helfen den Drogenkartellen dabei, die Gewehre über die Grenze zu schmuggeln. Der Zeuge wird nun von den Kartellen verfolgt, und der NCIS muss ihn dringend finden, bevor die Verbrecher es tun.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren