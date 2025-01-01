Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Genesis

"CBS Serien"Staffel 13Folge 17
Genesis

GenesisJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 17: Genesis

42 Min.Ab 12

Ein alter Bekannter wendet sich hilfesuchend an den NCIS, weil eine Navy-Mitarbeiterin verschwunden ist. Das Team vermutet den Grund dafür im Aufgabenbereich der jungen Offizierin und die Ermittlungen führen zu einer Technologie, die für den Bau gentechnischer Waffen genutzt werden könnte. Die Agenten scheinen allerdings nicht die einzigen zu sein, die Interesse am Fall haben. Callen macht mit Hilfe von Nate Getz derweil einen Mann aus seiner Vergangenheit ausfindig.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen