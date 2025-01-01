Navy CIS: L.A.
Folge 17: Genesis
42 Min.Ab 12
Ein alter Bekannter wendet sich hilfesuchend an den NCIS, weil eine Navy-Mitarbeiterin verschwunden ist. Das Team vermutet den Grund dafür im Aufgabenbereich der jungen Offizierin und die Ermittlungen führen zu einer Technologie, die für den Bau gentechnischer Waffen genutzt werden könnte. Die Agenten scheinen allerdings nicht die einzigen zu sein, die Interesse am Fall haben. Callen macht mit Hilfe von Nate Getz derweil einen Mann aus seiner Vergangenheit ausfindig.
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
