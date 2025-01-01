Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Bis Sonnenuntergang

Staffel 13Folge 6
Bis Sonnenuntergang

Navy CIS: L.A.

Folge 6: Bis Sonnenuntergang

41 Min.Ab 12

Ein Mann nimmt in einem Bus mehrere Menschen als Geiseln und fordert, dass der Tod seiner Tochter genauer untersucht wird. Die Soldatin hat nach einer unehrenhaften Entlassung aus der Armee Suizid begangen - eine Geschichte, die ihren Vater nicht überzeugt. Während Sam und Devin in Verhandlungen mit dem Entführer treten, untersucht der Rest des Teams den Tod der Frau. Dabei decken sie Schockierendes auf.

