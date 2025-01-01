Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Arbeit und Familie

Staffel 13Folge 20

Navy CIS: L.A.

Folge 20: Arbeit und Familie

41 Min.Ab 12

Zwei Männer sprengen sich beim Versuch, bei einem Militärstützpunkt einzubrechen, aus Versehen selbst in die Luft. Der NCIS steigt unverzüglich in die Ermittlungen ein, und das Team versucht, die Identität der beiden Verdächtigen herauszubekommen. Diese Aufgabe stellt sich jedoch als schwierig heraus, da ein mysteriöser Anwalt jeden Schritt der Agenten behindert. Kensi und Deeks stehen derweil vor einer lebensverändernden Entscheidung.

