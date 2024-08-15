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Navy CIS: L.A.

Herzliches Beileid

"CBS Serien"Staffel 13Folge 4vom 15.08.2024
Herzliches Beileid

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Navy CIS: L.A.

Folge 4: Herzliches Beileid

42 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12

Der NCIS soll der ATF dabei helfen, eine größere Menge verschwundener Waffen wiederzufinden. Diese Aufgabe stellt sich allerdings als schwierig heraus, da der einzige Verdächtige ermordet aufgefunden wird und es dem Team an anderen Spuren mangelt. Callen spürt bei seiner Suche nach Katya inzwischen eine Zeugin auf, die dem Agenten jedoch nicht zu trauen scheint.

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