Navy CIS: L.A.
Folge 3: Eine Frage des Vertrauens
42 Min.Ab 12
Als bei einem Einsatz sieben Agenten des ATF erschossen werden, verfolgt das NCIS-Team die Tat zu einem deutschstämmigen Waffenhändler zurück. Dieser plant, hunderte von Waffen an einen US-General zu verkaufen, der damit eine Miliz aufrüsten möchte. Callen und Hanna sind bemüht, den Verkauf zu stoppen und die Beteiligten zu fassen, allerdings scheint Admiral Kilbride höchstpersönlich die Ermittlungen zu behindern ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren