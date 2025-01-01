Navy CIS: L.A.
Folge 7: Falsche Hilfe
42 Min.Ab 12
Nach dem Suizid eines jungen Navy-Offiziers führen die Ermittlungen den NCIS auf ein Kriegsschiff. An Bord stößt das Team schnell darauf, dass LSD in regem Umlauf ist. Die Agenten müssen nun nicht nur einen Mord aufklären, sondern gleichzeitig auch die Drogenverteilung auf einem der mächtigsten Zerstörer der Welt stoppen. Und die Zeit drängt, da der Fall die Nationale Sicherheit bedrohen könnte.
