Navy CIS: L.A.
Folge 10: Des Teufels Zorn
41 Min.Ab 12
Das NCIS-Team ist gefragt, als eine von der Navy beschäftigte Wissenschaftlerin in ihrem Labor erschossen wird. Der Fall hat eine besondere Brisanz für das Militär, da während des Mordes ein experimentelles Gerät gestohlen wurde. Die Ermittlungen deuten schnell in Richtung einer rassistischen Gang, allerdings scheint der Fall komplizierter zu sein als zunächst gedacht.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
