Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Der Franzose

"CBS Serien"Staffel 13Folge 14
Der Franzose

Der FranzoseJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 14: Der Franzose

42 Min.Ab 12

Der NCIS schaltet sich in die Ermittlungen zu einem Kunstraub ein. Das Team vermutet, dass Katya Miranova an dem Diebstahl beteiligt sein könnte. Eine heiße Spur führt die Agenten schließlich zu einem französischen Meisterdieb, der allerdings nicht allein gehandelt zu haben scheint. Um die Untersuchungen abzuschließen, sieht Callen sich schließlich dazu gezwungen, undercover zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen